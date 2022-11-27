Освобожденные из украинского плена бойцы из Ингушетии будут проходить лечение в столичных госпиталях

Восемь из освобожденных бойцов, как сообщалось, жители Ингушетии. Ранее военнослужащих встретили в Севастополе. Группу осмотрели врачи: военные попали в плен будучи ранеными.

Дальнейшее лечение они будут проходить в столичных госпиталях. Им предоставят всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Вернувшись домой, многие рассказывают о чудовищных условиях содержания, пытках и издевательствах.

«В Львове приняли нас жестко. Мы сидели на коленях, руки за спиной и головой вниз», — отметил один из военнослужащих.

«Мы были в разных тюрьмах, в каждом месте по-разному относились», — рассказал Идрис.

«Чувствуешь облегчение, что уже стоишь на своей родной земле. Меня эмоции переполняют. Со мной мои боевые товарищи, наши, которые нам помогали», — подчеркнул Мовсар.

О том, что состоялся очередной российско-украинский обмен пленными накануне сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он поблагодарил всех, кто принял в этом участие, отметив: «Родные и близкие этих ребят смогут сегодня спокойно вздохнуть, зная, что их сыновья, братья, мужья вернутся к ним живыми и здоровыми».