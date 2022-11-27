Освобожденные из украинского плена бойцы из Ингушетии будут проходить лечение в столичных госпиталях
В Москве в ближайшее время ждут военно-транспортный самолет, на котором на родину вернутся еще девять российских военнослужащих, вызволенных из украинского плена. Об этом сообщил «1 канал».
Восемь из освобожденных бойцов, как сообщалось, жители Ингушетии. Ранее военнослужащих встретили в Севастополе. Группу осмотрели врачи: военные попали в плен будучи ранеными.
Дальнейшее лечение они будут проходить в столичных госпиталях. Им предоставят всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Вернувшись домой, многие рассказывают о чудовищных условиях содержания, пытках и издевательствах.
«В Львове приняли нас жестко. Мы сидели на коленях, руки за спиной и головой вниз», — отметил один из военнослужащих.
«Мы были в разных тюрьмах, в каждом месте по-разному относились», — рассказал Идрис.
«Чувствуешь облегчение, что уже стоишь на своей родной земле. Меня эмоции переполняют. Со мной мои боевые товарищи, наши, которые нам помогали», — подчеркнул Мовсар.
О том, что состоялся очередной российско-украинский обмен пленными накануне сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он поблагодарил всех, кто принял в этом участие, отметив: «Родные и близкие этих ребят смогут сегодня спокойно вздохнуть, зная, что их сыновья, братья, мужья вернутся к ним живыми и здоровыми».