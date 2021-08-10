Нацпроекты

Освоено 73% целевых средств, выделенных Ингушетии на реализацию нацпроектов в текущем году

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В Ингушетии к началу августа 2021 года законтрактовано около 9 млрд рублей, что составляет 73% от общего объема финансовых средств в размере 11 млрд 978 млн рублей, предусмотренных на реализацию 43 региональных нацпроектов.

«Нацпроекты — это не просто цифры, это улучшенные условия жизни: новые школы, больницы, дороги, спортивные объекты, чистая экология и многое другое. Всё то, что нужно для людей, поэтому мы будем двигаться вперед», — отметил на своей странице в Instagram Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

На ближайшие три года в планах у властей республики продолжить активное строительство нужных и важных для региона объектов.

«Вот, например, к началу августа мы законтрактовали около 9 млрд рублей, предусмотренных на реализацию 43 региональных нацпроектов. В настоящее время нами подписано 94 контракта, из них 74 государственных и 20 муниципальных контрактов, а также 7 соглашений по линии Минсельхоза и Минэкономразвития Ингушетии», — сообщил руководитель субъекта.

Кроме того, по его словам, республика находится в «зеленой зоне» по двум национальным проектам: «Жилье и городская среда», который реализуется Минстроем Ингушетии, и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», исполнителем которого является «Ингушавтодор».

«Наше дорожное управление досрочно освоило 100% выделенных им средств, реализовав объем работ на сумму 300 млн рублей. Такие достижения вызывают гордость и уважение. Надеюсь, остальные ведомства возьмут с них пример и тоже дадут такой результат», — подчеркнул Калиматов.

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