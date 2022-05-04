От 3 до 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за незаконный оборот оружия

«По версии следствия, злоумышленник незаконно приобрел в 2011 году и хранил по месту своего жительства в Малгобеке пистолет модели МР-79-9ТМ, снаряжённый одним магазином с двумя патронами. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в марте 2022 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 222 УК РФ (незаконные хранение оружия и боеприпасов).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.