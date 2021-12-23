От имени полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки пяти многодетным семьям из Ингушетии передали подарки

Жителям республики по личной инициативе полпреда была приобретена современная бытовая техника. Так, Алиевы и Дзейтовы из г. Назрани получили соответственно холодильник и моющий пылесос, Мержоевы из с. п. Сурхахи, Сурхоевы из с. п. Экажево и Цечоевы из с. п. Долаково — стиральные машинки. Отмечается, что в этих семьях воспитывается от 3 до 9 детей.

От имени Юрия Чайки подарки передал главный федеральный инспектор по Ингушетии Сергей Гончаров. В ближайшее время подобные комплекты получат жители и других регионов Северного Кавказа.

«Новый год — это праздник исполнения самых заветных желаний. Не только детских, но и взрослых. И мне кажется, что сегодня каждому из нас надо находить силы и проявлять чуткость, помогать тем, кто в этом особенно нуждается», — цитирует Юрия Чайку его пресс-служба.