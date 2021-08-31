От жителей Ингушетии поступило более 23 тыс. предложений для народной программы «Единой России»

«Сегодня «Единая Россия» занимает лидерские позиции, располагает большинством практически во всех законодательных и представительных государственных и муниципальных органах власти. Мы понимаем ответственность, возложенную на нас руководством страны», — отметил Илезов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в формировании народной программы.

По словам секретаря ИРО «Единой России», подавляющее большинство населения Ингушетии поддерживают курс Президента страны, базовые ценности партии, среди которых благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России.