Отделение ПФР по Ингушетии принимает участие в пилотном проекте по централизации выплат

«Пенсионный фонд России на постоянной основе проводит мероприятия по цифровой трансформации, в результате которых становятся возможными структурные преобразования региональных отделений. С 2019 года через процедуру цифровой трансформации уже прошли отделения ПФР по Архангельской области и Ненецкому АО, по Республике Татарстан и городу Байконур, Хабаровскому краю и Еврейской АО. С 1 декабря к участию в пилотном проекте присоединился ОПФР по Республике Ингушетия», — говорится в релизе.

Отмечается, что в экспертный центр на федеральном уровне переданы функции по назначению и выплате пенсий, пособий, социальных выплат и мер поддержки, корректировке лицевого счета и распоряжению материнским капиталом. В то же время порядок обслуживания, консультирования и предоставления услуг гражданам в Отделении ПФР по республике сохранится. Сотрудники продолжат работу с населением, сокращения штатной численности не планируется.

Подчеркивается, что такое разделение полномочий, как показывает практика, позволит не только оптимизировать процессы предоставления услуг, но оформлять меры поддержки быстрее и качественнее.