Отделение СФР по Ингушетии ведет заблаговременную работу по подготовке документов для выхода граждан на пенсию
Отделение Социального фонда России по Ингушетии ведёт заблаговременную работу по подготовке документов граждан, выходящих на пенсию.
Как сообщили в ведомстве, это позволяет учитывать пенсионные права в полном объеме и обеспечивать назначение пенсии в максимально короткие сроки при достижении пенсионного возраста.
С начала года специалисты фонда провели оценку документов для установления пенсии уже более 1300 жителям республики.
Региональное Отделение СФР напоминает, что при проведении заблаговременной работы представители ведомства: подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину; оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, а также правильность оформления документов; примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные или неточные сведения; при необходимости и с согласия гражданина могут оказать содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации.
Для оценки пенсионных прав гражданину в ОСФР нужно представить: документы, подтверждающие возраст, личность, место жительство и гражданство (для граждан РФ — паспорт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство); документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка).
Отмечается, что приведенный перечень не является исчерпывающим. В подтверждение некоторых обстоятельств могут быть истребованы и другие документы.