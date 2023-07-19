Пенсии

Отделение СФР по Ингушетии ведет заблаговременную работу по подготовке документов для выхода граждан на пенсию

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Отделение Социального фонда России по Ингушетии ведёт заблаговременную работу по подготовке документов граждан, выходящих на пенсию.

Как сообщили в ведомстве, это позволяет учитывать пенсионные права в полном объеме и обеспечивать назначение пенсии в максимально короткие сроки при достижении пенсионного возраста.

С начала года специалисты фонда провели оценку документов для установления пенсии уже более 1300 жителям республики.

Региональное Отделение СФР напоминает, что при проведении заблаговременной работы представители ведомства: подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину; оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, а также правильность оформления документов; примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные или неточные сведения; при необходимости и с согласия гражданина могут оказать содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации.

Для оценки пенсионных прав гражданину в ОСФР нужно представить: документы, подтверждающие возраст, личность, место жительство и гражданство (для граждан РФ — паспорт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство); документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка).

Отмечается, что приведенный перечень не является исчерпывающим. В подтверждение некоторых обстоятельств могут быть истребованы и другие документы.

 

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