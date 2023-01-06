Отделение скорой помощи в Карабулаке Ингушетии сменило место расположения

В настоящее время отделение находится по новому адресу: улица Промысловая, 42. Отмечается, что СМП является структурным подразделением ГБУЗ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Напомним, телефон для вызова бригады СМП по Карабулаку: 103; 8 (8732) 22-72-25. Телефон для обращений и жалоб: 8 (928) 093 50 80 (заведующая СМП Эльджеркиева). Горячая линия: 8 (8732) 22-24-10.