Здравоохранение

Отделение скорой помощи в Карабулаке Ингушетии сменило место расположения

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Отделение скорой медицинской помощи города Карабулака сменило место своего расположения, сообщили в мэрии города.

В настоящее время отделение находится по новому адресу: улица Промысловая, 42. Отмечается, что СМП является структурным подразделением ГБУЗ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Напомним, телефон для вызова бригады СМП по Карабулаку: 103; 8 (8732) 22-72-25. Телефон для обращений и жалоб: 8 (928) 093 50 80 (заведующая СМП Эльджеркиева). Горячая линия: 8 (8732) 22-24-10.

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