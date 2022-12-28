Отделения Почты России 31 декабря по всей Ингушетии будут работать на час меньше

1, 2 и 7 января станут выходными для всех почтовых отделений республики. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Отмечается, что уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta. ru или в мобильном приложении компании.