Отделения Почты России в Ингушетии изменят график работы в праздники

Так, 23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России. 22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 24 февраля и 9 марта все почтовые отделения республики возобновят обслуживание по обычному графику.

Как сообщила почтовая служба республики, 23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных субъектов Федерации.