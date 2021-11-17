Отдых на Новый год в СКФО оказался самым доступным в Ингушетии

Портал представил рейтинг российских регионов самых доступных и бюджетных для отдыха и встречи Нового 2022 года. В санаториях Ингушетии встреча праздника обойдется в 9300 рублей за три дня и две ночи с 31 декабря по 2 января, куда входят проживание, питание и лечение.

В первую тройку субъектов СКФО по доступности новогоднего отдыха входят также Карачаево-Черкесия (9600 руб.) и Северная Осетия (9960 руб.).

Самым дорогим для встречи Нового года в СКФО считается Ставропольский край (13260 руб.), а в целом по стране — Москва (15600 руб.).

В самых популярных южных курортных направлениях в Краснодарском крае и Крыму новогодний отдых обойдется в 14,4 тысячи рублей и 13,1 тысячи рублей, соответственно.