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Отказаться от биометрии можно в любой момент — правительство Ингушетии

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В правительстве Ингушетии заверили жителей республики, что отказаться от биометрии можно в любой момент.

В кабинете министров заметили, что в сети Интернет активно распространяется информация о том, что до 1 сентября необходимо подать заявление об отказе в сборе, хранении и передаче биометрических данных. Жители массово обращаются в МФЦ и подают отказы.

«Некоторые люди думают, что, если не написать отказ от их имени, мошенники смогут завладеть информацией по их банковским счетам и даже снимать деньги. Специалисты утверждают, что жителям Ингушетии совершенно не стоит опасаться утечки своих данных», — сказали в региональном правительстве.

Процедура переноса проходит в рамках нового закона о биометрических данных. Вся информация, которая находится у банков и других организаций, должна перейти под контроль и защиту государства, говорится в релизе.

Напомним, согласно федеральному закону от 29 декабря 2022 года (номер 572), обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе. ЕБС — государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям ФСБ России и ФСТЭК России.

С 1 июня 2023 года регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организаций запрещена.

Каждый человек может отказаться от обработки данных либо, наоборот, позволить использовать их для подтверждения личности.

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