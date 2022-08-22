Открыта регистрация площадок просветительской акции «Географический диктант»

Организовать пункт проведения акции могут любые российские и зарубежные организации — школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и другие. Среди самых необычных площадок прошлых лет — атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», поезд Нижний Новгород — Москва, корабль-музей «Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море и Катунский биосферный заповедник.

Подать заявку на проведение диктанта и зарегистрировать свою площадку можно до 21 октября 2022 года включительно.

«Обращаем внимание, что при проведении диктанта все площадки должны учитывать текущую эпидемиологическую обстановку в конкретном регионе и придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки всем площадкам акции будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный и провести акцию в удалённом формате», — отмечают организаторы мероприятия.

Географический диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на сайте dictant. rgo. ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14:00 30 октября до 14:00 10 ноября по московскому времени.

По традиции «Географический диктант — 2022» будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

В состав заданий этого года также войдут вопросы непрофессиональных авторов, присланные на конкурс РГО «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», в том числе вопросы по географии России, связанные с живописью, музыкой, литературой и народным творчеством, в рамках Года культурного наследия народов России.

Напомним, Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Ингушетия является постоянным участником акции, которая носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.