Отопительный сезон в Ингушетии проходит в штатном режиме

Сластенин отметил, что всеми муниципальными образованиями региона своевременно были устранены замечания, выявленные при комиссионных проверках управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также получены паспорта готовности.

Всего в Ингушетии функционируют 6 котельных централизованного теплоснабжения в пяти муниципалитетах, которые в общей сложности отапливают 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и 6 социальных объектов.

Напомним, что осенне-зимний период 2020-2021 годов был завершен в конце апреля текущего года. Чрезвычайных ситуаций на объектах центрального теплоснабжения республики зафиксировано не было, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.