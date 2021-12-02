Отопительный сезон

Отопительный сезон в Ингушетии проходит в штатном режиме

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Ингушетия готова к прохождению осенне-зимнего периода, отопительный сезон проходит в штатном режиме, сообщил глава правительства республики Владимир Сластенин в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Сластенин отметил, что всеми муниципальными образованиями региона своевременно были устранены замечания, выявленные при комиссионных проверках управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также получены паспорта готовности.

Всего в Ингушетии функционируют 6 котельных централизованного теплоснабжения в пяти муниципалитетах, которые в общей сложности отапливают 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и 6 социальных объектов.

Напомним, что осенне-зимний период 2020-2021 годов был завершен в конце апреля текущего года. Чрезвычайных ситуаций на объектах центрального теплоснабжения республики зафиксировано не было, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

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