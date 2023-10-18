Отопительный сезон в Ингушетии стартовал без проблем

Он отметил, что в сентябре специалистами управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по региону были проведены внеплановые выездные проверки по оценке готовности к осенне-зимнему периоду, были даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовано выполнить в полном объеме необходимые мероприятия по подготовке систем отопления, обеспечить заготовку противогололедных материалов, специального инвентаря для уборки внутридомовых территорий.

Руководитель ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Рамзан Торшхоев проинформировал, что для бесперебойного снабжения потребителей в текущем году выполнен ряд восстановительных работ, влияющих на подготовку к ОЗП. В частности, проведена расчистка трасс высоковольтных линий — 41,11 га, ремонт ВЛ 35 кВ и выше — 12,3 км, ремонт коммутационного аппаратов (69) и подстанций (141).

Отмечалось, что в республике проводятся учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с подразделениями ресурсоснабжающих организаций, МЧС, администрациями муниципалитетов и органами исполнительной власти.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев подчеркнул, что задача властей и всех задействованных структур «свести к минимуму все возможные риски в сфере ЖКХ на протяжении отопительного сезона, необходимо еще раз проработать алгоритм действий в случае возникновения внештатных ситуаций», информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, всего в пяти муниципальных образованиях региона 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые в общей сложности отапливают 54 МКД и 7 социальных объектов.