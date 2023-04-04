Призыв

Отправка первых призывников из Ингушетии на военную службу планируется 26 апреля

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В Ингушетии, как и по всей стране, стартовала весенняя призывная кампания. Первая отправка срочников на военную службу из региона запланирована на 26 апреля, сообщил военком республики Заурбек Гадаборшев на заседании правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

Молодые люди будут проходить службу в национальной гвардии, сухопутных войсках, ВКС, ВВС и ВМФ.

Гадаборшев отметил, что в составы медицинских комиссий для освидетельствования призывников включены врачи-специалисты, выделено оборудование для проведения обязательных диагностических исследований.

Сластенин поручил военному комиссару. еженедельно докладывать о проделанной работе.

«Напомню, что срочники не направляются в зону СВО на Украине. Об этом ранее говорил и руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский. Необходимо усилить разъяснительную работу с жителями. Уверен, что мы выполним установленное задание на призыв», — подчеркнул премьер-министр, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что в ходе весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля из Ингушетии будет призвано на срочную службу 250 человек.

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