Отправка первых призывников из Ингушетии на военную службу планируется 26 апреля

Молодые люди будут проходить службу в национальной гвардии, сухопутных войсках, ВКС, ВВС и ВМФ.

Гадаборшев отметил, что в составы медицинских комиссий для освидетельствования призывников включены врачи-специалисты, выделено оборудование для проведения обязательных диагностических исследований.

Сластенин поручил военному комиссару. еженедельно докладывать о проделанной работе.

«Напомню, что срочники не направляются в зону СВО на Украине. Об этом ранее говорил и руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский. Необходимо усилить разъяснительную работу с жителями. Уверен, что мы выполним установленное задание на призыв», — подчеркнул премьер-министр, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что в ходе весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля из Ингушетии будет призвано на срочную службу 250 человек.