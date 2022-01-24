Прогноз

Ожидаемый порывистый ветер в Ингушетии может привести к перебоям в электроснабжении

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В Ингушетии в течение дня в понедельник, 24 января, ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду, что может нарушить жизнеобеспечение населения, предупреждает МЧС России.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 24 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики», — говорится в прогнозе.

Как полагают спасатели, к чрезвычайным ситуациям в этих регионах могут привести порывы ветра скоростью до 30-32 метров в секунду.

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