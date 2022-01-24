Ожидаемый порывистый ветер в Ингушетии может привести к перебоям в электроснабжении

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 24 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики», — говорится в прогнозе.

Как полагают спасатели, к чрезвычайным ситуациям в этих регионах могут привести порывы ветра скоростью до 30-32 метров в секунду.