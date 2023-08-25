Пожароопасность

Пал сухой травы запрещен законодательно — МЧС по Ингушетии

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Сотрудники МЧС по Ингушетии совместно с представителями комитета лесного хозяйства и представителями администрации муниципалитетов проводят мониторинг пожарной обстановки в республике.

Очередной рейд провел инспектор отдела надзорной деятельности чрезвычайного ведомства по Карабулаку, Сунженскому и Джейрахскому районам Башир Газиков. Была проверена работа по проведению опашки вблизи населенных пунктов, граничащих с лесным массивом, а также выполнение ряда других противопожарных мер.

Представитель МЧС отметил, что многие жители продолжают открытым способом сжигать сухую траву и мусор, не задумываясь о возможных последствиях. А такие действия могут стать причиной крупного пожара с человеческими жертвами.

Между тем, пал сухой травы запрещен законодательно. Это правила противопожарного режима. Тем более, в Ингушетии сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, что с прошлого года штрафы для граждан, спровоцировавших лесные пожары, составляют от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических — от 100 до 400 тыс. рублей.

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