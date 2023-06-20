Память

Память правоохранителей погибших при нападении членов НВФ на Ингушетию почтут 22 июня

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В День памяти и скорби в Ингушетии состоится мероприятие к 82-летию начала ВОВ, на котором также почтут память сотрудников правоохранительных органов, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года при нападении членов НВФ на регион.

Памятная акция начнется в 10 часов на территории Мемориала памяти и славы города Назрани. В ней примут участие Глава республики, представители законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов, общественных организаций, духовенства и молодежи.

«Для Ингушетии в дате 22 июня сошлись два скорбных события — нападение фашистской Германии в 1941 году и нападение террористов на Ингушетию в 2004 году. Обе даты запомнятся для нас гибелью отважных сынов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, простых граждан, всех, кто отдал свою жизнь во имя спокойствия на земле родной Ингушетии и в целом страны. Теперь самое главное — это сделать все возможное, чтобы память об этих людях навсегда осталась в наших сердцах и сердцах будущих поколений», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, отмечает его пресс-служба.

Ингушетия присоединиться к Всероссийским акциям «Свеча памяти и славы» и «Лучи Победы». В населенных пунктах состоятся культурно-массовые мероприятия, различные выставки, круглые столы, конкурсы, тематические беседы, спортивные турниры вечера памяти, викторины и другие.

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