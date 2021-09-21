Археология

Памятники аланской и позднекобанской культуры нашли в Ингушетии

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В Сунженском районе обнаружены катакомбный могильник и поселение позднекобанской культуры, сообщили газете «Ингушетия» в археологическом центре республики.

«Очередной выезд сотрудников археологического центра на территорию лесной зоны Сунженского района принес свои плоды. На правом берегу горной реки Асса, к югу и к юго-востоку от сельского поселения Нестеровское, был выявлен аланский катакомбный могильник», — сказал собеседник издания.

По его информации, группа исследователей в этой зоне в ходе экспедиции обнаружила поселение с керамикой позднекобанской культуры и средневекового времени.

«В границах памятников найдены каменные жернова округлой формы, глиняные кувшины, фрагменты керамики, кости людей и животных», — добавил представитель центра.

Все артефакты будут исследованы должным образом.

При этом собеседник напомнил, что в августе этого года к юго-западу от населённого пункта Берд-Юрт в том же Сунженском районе ученые обследовали памятник археологии поселенческого типа.

Археологи там нашли многочисленные фрагменты керамики, зернотерки, кости животных, хозяйственные ямы и другие археологические артефакты.

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