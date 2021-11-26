Парламент Ингушетии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

«Парламентарии одобрили законодательную инициативу правительства России по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона о QR-кодах», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал процесс принятие законопроектов о QR-кодах сложным в технологическом, социальном и цифровом плане. Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от Covid-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября, напоминает Ienta. ru.

Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля планируется выдавать QR-коды только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медицинский отвод от прививки.

Проект направят для рассмотрения в российские регионы, Совет Феденрации, Общественную и Счетную палаты, до 14 декабря включительно. Госдума может рассмотреть его на пленарном заседании 16 декабря.