Парламент Ингушетии призвал представителей духовенства республики к единству во благо народа

«Необходимость данного обращения к духовным деятелям и жителям Ингушетии продиктована целым рядом проблем, мешающих планомерному развитию и консолидации республики. На сегодняшний день мы столкнулись с отсутствием должного единства гражданских институтов. При этом разобщающим фактором является совершенно недопустимый раскол общественной основы нашего народа — духовенства», — отметили депутаты НС.

Они напомнили, что в период депортации ингушского народа общая беда сплотила народ. Это помогло ингушам «выжить в тех нечеловеческих условиях. Проявив немыслимую волю к сохранению этноса путем единства, люди стали поддерживать друг друга. Было немало случаев прощения кровной мести враждовавшими тейпами. Такое проявление благородства угодно Всевышнему, и милостью Творца через тринадцать лет рассыпалось в прах преступное решение о «выселении народа навечно, без права на возвращение».

«Сейчас наш народ сталкивается с другими напастями и вызовами. Мы теряем молодежь в авариях, многие попали в сети аптечной наркомании. И сегодня, как никогда ранее, нашему народу необходимы сплоченность, братство и единство, для того чтобы бороться с недугами, поразившими общество», — считают парламентарии.

В обращении подчеркивается, что ингушский народ «всегда с почетом и глубоким уважением относился и относится к богословам, алимам и представителям духовенства, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному течению, тарикату. Среди нас всегда были и есть люди, богобоязненность которых является примером для всех и к мнению которых мы всегда готовы прислушаться. В связи с этим Народное собрание республики обращается к каждому представителю духовенства, не разделяя их на вирды, тарикаты, течения и мечети, в которых они сегодня руководят, ко всем, кто радеет за наш народ и готов ради интересов народа оставить все то, что нас разъединяет, и обратить взоры на то, что может нас объединять. А причин для единства у нас, несомненно, больше».

«Консолидация духовных лидеров станет великим благом для народа. Ваше единство во главе с духовным лидером из вашего числа, который сможет сплотить всех имамов и алимов Ингушетии, станет той движущей силой, которая сможет не только сплотить весь народ, но и оказывать весомую помощь в решении злободневных вопросов, с которыми столкнулось наше общество. Ваше единство нужно всему ингушскому народу. Государство, духовенство и гражданское общество должны быть вместе, как единое целое», — отметили депутаты.

По их мнению, единство Ингушетии, как самостоятельному субъекту большой и могущественной страны, необходимо для того, чтобы достойно представлять республику, вести диалог с представителями других субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.