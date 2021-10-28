Парламент Ингушетии в первом чтении принял законопроект о ликвидации регионального Конституционного суда

По словам собеседника издания, в заседании приняли участие 29 депутатов, из 32-х народных избранников. Трое парламентариев отсутствовали по уважительной причине.

Выступивший перед депутатами прокурор Ингушетии Андрей Васильченко проинформировал их о требовании федерального законодательства в части необходимости ликвидации Конституционного суда республики. Возражений парламентариев по данному вопросу не было.

Законопроект «О ликвидации Конституционного суда Республики Ингушетия» принят единогласно в первом чтении.

Как отметили в НС республики, депутаты сошлись во мнении, что средства, заложенные в бюджет на содержание КС региона, будут направлены на решение важных социальных вопросов, которых в Ингушетии накопилось немало.

Напомним, накануне после встречи с депутатами Народного собрания, председатель КС республики Аюп Гагиев заявил, что достигнуто взаимопонимание «о том, что упразднение Конституционного суда Ингушетии должно произойти в течение 2022 года в сроки и порядке, которые будут согласованы при принятии соответствующего республиканского закона».

Он считает, что при этом необходимо соблюсти требования закона о предоставлении соответствующих гарантий и компенсаций судьям и работникам аппарата суда.

Гагиев пояснил, что ст. 118 Конституции России (в новой редакции) не предусматривает наличие региональных конституционных судов в судебной системе страны. Федеральный конституционный закон от 8 декабря 2020 года устанавливает, что существующие конституционные (уставные) суды субъектов подлежат упразднению до 1 января 2023 года.