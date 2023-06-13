Парламентарии Ингушетии доставили в Белгородскую область гуманитарный груз
Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в парламенте Магометом Алисхановым находятся в Белгородской области, куда ингушские депутаты доставили гуманитарную помощь для эвакуированных после обстрелов жителей приграничных районов.
Об этом было сообщено на еженедельном заседании совета законодательного органа под руководством вице спикера Народного собрания республики Руслана Парова.
В регион доставлены товары первой необходимости: сахар, рис, гречка, тушенка, 10 тонн бутилированной питьевой воды, средства личной гигиены, матрасы, одеяла, подушки-все то, что необходимо в первую очередь, чтобы можно было нормально жить в тех условиях, в которых оказались жители этих территорий, информирует пресс-служба парламента Ингушетии.
Между тем, на предстоящем пленарном заседании депутаты рассмотрят объемный пакет законопроектов, в числе которых — внесение изменений в республиканской бюджет и бюджет ТФОМС на текущий год, применения упрощенной системы налогообложения для ИТ-компаний, а также корректирующих региональное законодательство в сферах архивного, библиотечного дела, охраны труда.