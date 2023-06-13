Парламентарии Ингушетии доставили в Белгородскую область гуманитарный груз

Об этом было сообщено на еженедельном заседании совета законодательного органа под руководством вице спикера Народного собрания республики Руслана Парова.

В регион доставлены товары первой необходимости: сахар, рис, гречка, тушенка, 10 тонн бутилированной питьевой воды, средства личной гигиены, матрасы, одеяла, подушки-все то, что необходимо в первую очередь, чтобы можно было нормально жить в тех условиях, в которых оказались жители этих территорий, информирует пресс-служба парламента Ингушетии.

Между тем, на предстоящем пленарном заседании депутаты рассмотрят объемный пакет законопроектов, в числе которых — внесение изменений в республиканской бюджет и бюджет ТФОМС на текущий год, применения упрощенной системы налогообложения для ИТ-компаний, а также корректирующих региональное законодательство в сферах архивного, библиотечного дела, охраны труда.