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Парламентарии Ингушетии обсудили меры поддержки участников СВО на Украине

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Депутаты Народного собрания на расширенном заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента обсудили меры поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

В мероприятии приняли участие председатель комитета парламента по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов, зампред комитета Бадрудин Олигов, председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков, депутат горсовета Назрани Салман Цороев.

Как сообщили в НС региона, в частности, депутаты обсудили изменения, вносимые в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах», наделяющие военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в ходе СВО, статусом ветеранов боевых действий.

Парламентарии отметили, что присвоение статуса ветерана боевых действий участникам СВО позволит создать этим людям условия, обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.

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