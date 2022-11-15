Парламентарии Ингушетии обсудили меры поддержки участников СВО на Украине

В мероприятии приняли участие председатель комитета парламента по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов, зампред комитета Бадрудин Олигов, председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков, депутат горсовета Назрани Салман Цороев.

Как сообщили в НС региона, в частности, депутаты обсудили изменения, вносимые в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах», наделяющие военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в ходе СВО, статусом ветеранов боевых действий.

Парламентарии отметили, что присвоение статуса ветерана боевых действий участникам СВО позволит создать этим людям условия, обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.