Парламентарии Ингушетии оказали материальную помощь одинокой женщине для улучшения жилищных условий

Ранее, во время декады приема граждан к 20-летию «Единой России», женщина обращалась в общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева с просьбой оказать помощь в улучшении жилищных условий, отмечает пресс-служба НС республики.

Депутаты смогли сами увидеть условия, в которых Угурчиева проживает. Женщина много лет одна в ветхом доме, единственная дочь замужем. Пожилая женщина не в состоянии сделать ремонт в обветшалом доме.

Алисханов и Дарсигов передали ей денежные средства в размере 150 тыс. рублей.

«Женщина была очень тронута оказанным вниманием, для нее это большое подспорье для улучшения жилищных условий. Парламентарии со своей стороны обещали проведать ее после ремонта дома», — отметили в пресс-службе НС.

Также накануне, по поручению спикера парламента Магомета Тумгоева, депутаты навещали Елизавету Тимурзиеву, проживающую в городе Назрани. Женщина — инвалид II группы, воспитывает четверых детей, из них двое — инвалиды I группы.

Тимурзиева обращалась к председателю парламента с просьбой оказать материальную помощь для лечения больных дочерей.

Депутаты передали семье семь продуктовых наборов и 25 тыс. рублей.