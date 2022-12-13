Парламентарии Ингушетии поддержали проекты законов по подростковой токсикомании

Глава комитета отметил, что разработанные по результатам мониторинга, проведенного профильным комитетом совместно с отделом правового обеспечения аппарата парламента, проекты региональных законов противодействуют распространению новых форм подростковой токсикомании. В частности, на это направлен проект закона «Об установлении на территории Республики Ингушетия запрета продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков». Он ограничивает розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Отмечается, что депутаты поддержали концепции законопроектов, включив их в проект повестки заседания.