Благотворительность

Парламентарии Ингушетии подготовили гуманитарную помощь для детей-сирот ДНР

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В канун новогодних праздников парламентарии Ингушетии подготовили гуманитарную помощь для детей-сирот Амвросиевской четвертой школы-интерната в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики, в гуманитарном грузе все самое необходимое для ребятишек — одежда, обувь, сладкие подарки, техника, бытовая химия.

Спикер регионального парламента Магомет Тумгоев отметил, что это не первая акция, проводимая депутатским корпусом.

«Депутаты-единороссы всегда активно участвуют в благотворительных мероприятиях, никто не остаётся в стороне. Мы планируем и в дальнейшем оказывать всяческую помощь данной школе. Интернат испытывает большие трудности, и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в поддержке», — подчеркнул спикер.

Напомним, во время визита ингушской делегации в Донецкую Народную Республику 8 ноября текущего года было подписано межпарламентское соглашение.

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