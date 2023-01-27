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Парламентарии Ингушетии положительно оценили работу администрации Джейрахского района

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В целом депутаты парламента региона положительно оценили работу администрации Джейрахского района за прошедший год, сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики.
В Джейрахском районе провели ряд мероприятий в социальной, экономической, туристической сферах в 2022 году.

Как заявил в парламенте Ингушетии глава района Ахмед Льянов, во всех сельских поселениях модернизировано освещение улиц, проложено более 8 тыс. метров новых водопроводных линий, пробита дорога на Столовую гору, заасфальтировано более 5 тыс. метров дорог.

По словам Льянова, за предыдущие несколько лет, благодаря наращиванию налоговых поступлений, дотационность района снижена с 86 до 48 процентов. Возведён современный Дом культуры и обустроена спортивная площадка в селе Ляжги.

Отмечается, что в скором времени откроется новое общеобразовательное учреждение в с. п. Ольгети на 240 мест для трех высокогорных сел Гули, Ляжги и Ольгети, обустраиваются зоны отдыха и сервиса вдоль маршрутов, по которым обычно ходят туристы. Частники открыли до 16 гостевых домов, в которые с каждым годом прибывает всё большее количество отдыхающих туристов и гостей. За прошедший год район посетило свыше 500 тысяч человек.

Кроме того, установленное задание по призыву граждан на военную службу за прошлый год выполнено в полном объёме. Семьи мобилизованных получили все учреждённые льготы и выплаты, кроме того, и дополнительные 50 тыс. рублей.

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