Юбилей

Парламентарии Ингушетии поздравили с полувековым юбилеем школу в селе Инарки

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Депутат парламента Ингушетии Харон Саутиев принял участие в праздновании 50-летия 12-й общеобразовательной школы сельского поселения Инарки имени Героя России Ахмеда Макшариповича Котиева.

Как сообщили в Народном собрании республики, в сельском Доме культуры Инарки на торжественном мероприятии собрались педагоги, учащиеся, выпускники, сотрудники местной администрации.

Многие выпускники этого общеобразовательного учреждения стали спортсменами, врачами, учеными, заслуженными работниками РФ. На празднике прозвучало много теплых слов, воспоминаний, пожеланий.

Харон Саутиев от имени председателя парламента Магомета Тумгоева передал поздравления педагогическому коллективу. «Полвека — это огромный труд, вложенный несколькими поколениями учителей, преодоление трудностей, радость побед, десятки поколений, добрые традиции. Ваши выпускники — это и есть настоящая слава школы, её богатство», — отметил народный избранник.

 

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