Парламентарии Ингушетии считают, что реконструкция ФАД «Кавказ» не отвечает требованиям безопасности

Открывая заседание, спикер парламента Магомет Тумгоев отметил, что во время избирательной кампании от жителей региона поступали многочисленные обращения к Главе республики и к кандидатам в депутаты, связанные с трассой «Кавказ».

«Поскольку этот вопрос является животрепещущим для наших граждан, мы намерены в рамках нашей депутатской деятельности довести его решение до конца», — цитирует Тумгоева пресс-служба Народного собрания.

В своем докладе председатель комитета по экономической политике парламента Ибрагим Боков рассказал о содержании обращений жителей республики, связанных преимущественно с безопасностью дорожного движения, организацией движения в районах транспортных узлов и строительства пешеходных переходов, выплатой компенсаций за объекты, попадающие под расширение трассы.

Боков отметил, что из анализа депутатов следует, что адаптация федеральной трассы с дорогами республиканского и муниципального значений за счет применения необходимых транспортных развязок, не произведена.

Речь идет о транспортном коллапсе в час пик в районе автодороги «подъезд к Магас», об отсутствии транспортной доступности автовокзала «Назрань». Кроме того, не обеспечен выезд со станции скорой медицинской помощи на транспортную развязку, что приводит к увеличению времени движения спецтранспорта на 8-10 минут, отсутствуют надземные пешеходные переходы в районах сельских поселений Гази-Юрт, Яндаре, Троицкое и развязка «Нестеровское - Сунжа», необходимые для безопасного передвижения пешеходов через федеральную дорогу.

В свою очередь начальник УГИБДД по республике Алексей Пасечный сообщил, что четвертая часть ДТП в республике происходят на ФАД «Кавказ».

Главы и общественные деятели населенных пунктов, расположенных близ трассы, также проинформировали о трудностях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться жителям данных сельских поселений.

Начальник Упрдор «Кавказ» Лукашук отметил, что недавно вступил в должность руководителя учреждения. В данной ситуации, по его словам, приоритетным является выстраивание диалога с руководством республики для совместного решения возникшей проблемы.

Он сообщил, что вместе с представителями правительства, главами сельских поселений и заинтересованными лицами будет проведено выездное совещание с целью анализа возможного применения инженерных решений. Выработанные предложения будут направлены в правительство России для обоснования и выделения необходимых средств.