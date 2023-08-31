Парламентарии Ингушетии собрались на первое заседание осенней сессии

Открывая заседание, спикер Магомет Тумгоев поблагодарил депутатов, которые принимали активное участие в общественной жизни региона, оказании помощи участникам специальной военной операции на Украине, а также в организации подвоза воды для жителей Малгобекского района.

Кроме того, внимание участников заседания было сконцентрировано на том, что осенью текущего года предстоит важное политическое и общественное событие — муниципальные выборы.

По словам Магомета Тумгоева, ключевыми вопросами текущей сессии станут работа над проектом трехлетнего республиканского бюджета в тесном взаимодействии с региональным правительством, подготовка к проведению празднования 30-летия Народного собрания. Особое внимание также будет уделено законопроектам о поддержке ветеранов боевых действий и членов их семей.

Отмечается, что в рамках заседания был рассмотрен республиканский законопроект, разработанный в целях поддержки организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение на территории Ингушетии.