Парламентарии Ингушетии встретились с волонтерами из региона в Белгородской области

В мероприятии приняли участие руководитель фракции партии «Единая Россия» в парламенте республики Магомет Алисханов и представитель региона в Белгородской области Магомед Хамхоев.

Поздравив земляков с Днём России, спикер парламента поделился целью визита ингушской делегации. Кроме того, Магомет Тумгоев отметил, сообщила его пресс-служба, что спикер Белгородской думы проинформировал его о большом волонтёрском движении, распространённом в области, и активном участии в нем ингушской молодежи.

«Посильная помощь каждого из нас — огромный вклад в победу над нашим общим врагом», — подчеркнул Магомет Тумгоев.

Отмечается, что молодые люди поблагодарили парламентариев за встречу и рассказали о своем участии в волонтерском движении. В завершение мероприятия его участники обсудили текущие нужды и проблемы молодежи.

Напомним, на днях Магомет Тумгоев совместно с Магометом Алисхановым организовали доставку гуманитарной помощи в Белгородскую область. Делегацию из Ингушетии встретили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и спикер областной думы Юрий Клепиков.