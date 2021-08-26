Об этом заявил депутат Народного собрания Ингушетии от партии «Единая Россия» Мустафа Цуров, отметив, что сейчас уже стало понятно, какая доля выдвинувшихся партий и кандидатов оказалась допущена до участия в выборах.

Он напомнил, что итоги выдвижения на выборах в 2021 году и прогнозы стали основными темами круглого стола экспертного института социальных исследований, состоявшегося 19 августа в РИА Новости, где был представлен доклад фонда исследования проблем демократии.

«Основной тезис, обозначенный на мероприятии, снижение доли отказов пожелавшим принять участие в выборах партиям и кандидатам. Эта тенденция подтверждается статистикой избирательных комиссий. В соответствии с представленными данными, в 2021 году отказов в регистрации депутатов-одномандатников было 180, при том, что на предыдущих аналогичных выборах в 2016 году — 245. При этом доля зарегистрированных партсписков возросла с 78 до 94%», — сказал Цуров.

Депутат считает, что по этим показателям прослеживается следующая тенденция: партии лучше готовят документы для регистрации кандидатов, становятся более профессиональными. Избирательные комиссии приходят на помощь в случае недочетов, которые можно исправить, в результате чего такие хорошие показатели.

По мнению эксперта, анализ причин отказов говорит прежде всего о неподготовленности партийных организаций на местах и самих кандидатов.

«Также стоит отметить устойчивый интерес избирателей к выборам. По данным ВЦИОМ о своем вероятном участии заявил 51% опрошенных, что выше аналогичных показателей 2016 года. Основные факторы, которые способствуют повышению интереса у избирателей это то, что в этом году большое количество региональных и муниципальных выборов (практически в половине регионов, в том числе и в Республике Ингушетия) и трехдневное голосование, которое охватит 85 регионов страны. Люди не будут бояться заразиться и будут спокойно голосовать на участках», — подчеркнул Цуров.