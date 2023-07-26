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«Партийный десант» единороссов Ингушетии побывал в новой школе в селе Экажево

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«Партийный десант» единороссов Ингушетии с инспекционной поездкой побывал в новой седьмой школе в сельском поселении Экажево Назрановского района.

Трехэтажное здание было сдано в 2023 году. В школе расположены спортивный зал, стоматологический кабинет, кабинет для будущих кулинаров со всем необходимым инвентарем, большой актовый зал. В трудовых кабинетах установлено самое передовое техническое оборудование. За парты уже 1 сентября сядут 504 школьника с 1 по 11 классы.

«Работы на объекте выполнены качественно и красиво. «Партийный десант» регулярно проводил мониторинг на социально значимом объекте весь период строительства. Школа вошла в Народную программу партии «Единая Россия», в рамках которой было предоставлено финансирование на выполнение работ», — отметил председатель районного совета депутатов Алихан Барханоев.

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