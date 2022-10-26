«Партийный десант» единороссов ознакомился с ходом строительства школы в селе Барсуки Ингушетии

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Региональная рабочая группа партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Партийный десант» проинспектировала ход реализации Народной программы партии и проекта «Новая школа» в сельском поселении Барсуки Назрановского района.

Единороссы оценили ход строительства новой школы на 720 мест. По словам подрядчика, общая площадь трёхэтажного здания составляет 12 611,4 кв. м. Площадь озелененной территории — 23 394 кв. м.

Все объекты приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется пандус.

Как отметили в региональном отделении «ЕР», все помещения школы соответствуют действующим санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности для образовательных учреждений и обеспечивают возможность качественного обучения учащихся. Оснащение учебных кабинетов позволяет проводить уроки на уровне современных требований и образовательных стандартов.

Для уроков труда будут оборудованы кабинеты кулинарии, кройки и шитья для девочек, кабинет деревообработки и столярного дела для мальчиков.

Для физического развития учащихся созданы все необходимые условия. В школе имеется просторный спортивный зал, который полностью оснащен спортивными сооружениями и инвентарем, а также душевыми.

Отмечается, что в новой школе большое внимание будут уделять здоровью учащихся. Здесь целый медицинский блок: кабинет логопеда, где квалифицированные специалисты окажут профессиональную помощь учащимся с нарушениями в развитии речи. Медицинский кабинет, включающий смотровой и процедурный кабинеты, и кабинет стоматолога оснащены необходимым современным медицинским инвентарем и набором мебели.

Для проведения массовых мероприятий в школе имеется большой актовый зал на 216 посадочных мест. Кроме того, в школе есть библиотека с читальным залом, медиатекой и помещениями для фондов открытого и закрытого хранения книг.

На первом этаже школы расположена светлая и уютная столовая на 100 посадочных мест. Столовая оснащена современным кухонным оборудованием для приготовления горячих обедов: холодильные морозильные камеры и шкафы, электропечи, электрическая мясорубка, электроплиты, тестомесильные машины. Имеется кладовая для продуктов, цех для горячего приготовления пищи, цех холодный, мясорубный, овощной; моечная для столовой и кухонной посуды. Все школьники будут обеспечены горячим питанием.

В настоящее время готовность объекта составляет 98%.

«Осмотр школы оставил очень приятное впечатление. Далеко не все школы могут похвастаться такими зданиями, оборудованием, инвентарём. Благодаря реализации Народной программы условия для жизни и учёбы детей в городе или селе будут одинаково достойными. Чтобы все родители видели своих детей успешными и счастливыми», — сказал член группы «партийного десанта» Мустафа Цуров.

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