Народная программа

«Партийный десант» единороссов проверил ход строительства школы в селе Экажево Ингушетии

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«Партийный десант» единороссов проверил ход строительства школы в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии на 504 места, в рамках реализации Народной программы «Единой России» и проекта «Новая школа».

В инспекционном выезде на стройплощадку приняли участие зампредседателя Народного собрания региона Аза Хашиева, заместитель секретаря ИРО «Единой России» Ахмед Дидигов, депутат парламента Батыр Хамхоев, руководитель РИК партии Ибрагим Картоев.

Школа будет оснащена современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития учеников. По словам подрядчика, на данный момент параллельно ведутся все виды работ. Объект завершен на 90% и будет сдан в конце 2022 года.

«Мы надеемся, что современное, оборудованное всем необходимым здание будет способствовать развитию способностей ребят к той или иной профессиональной деятельности. Комфортные условия для качественного учебного процесса — это один из приоритетов работы партии», — сказал Хашиева.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

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