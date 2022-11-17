Народная программа

«Партийный десант» побывал на площадке строительства новой школы в городе Назрани Ингушетии

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«Партийный десант» побывал на площадке строительства новой школы на 720 мест в городе Назрани Ингушетии. С ходом возведения объекта ознакомились депутаты Народного собрания республики Мустафа Цуров и Беслан Горчханов, руководитель РИК «Единой России» Ибрагим Картоев и секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев.

Согласно проекту, в трехэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. В современном образовательном учреждении будут созданы все условия для успешного интеллектуального, духовного, физического развития учащихся.

По словам подрядчика, работы завершены на 80%. Объект будет сдан в декабре текущего года. По итогам мониторинга участники провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы и партийного проекта «Новая школа» на территории региона.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

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