«Партийный десант» побывал на площадке строительства новой школы в городе Назрани Ингушетии

Согласно проекту, в трехэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. В современном образовательном учреждении будут созданы все условия для успешного интеллектуального, духовного, физического развития учащихся.

По словам подрядчика, работы завершены на 80%. Объект будет сдан в декабре текущего года. По итогам мониторинга участники провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы и партийного проекта «Новая школа» на территории региона.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».