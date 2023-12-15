Авиасообщение

Пассажиропоток аэропорта «Магас» Ингушетии в 2023 году составил более 145 тыс. человек

0

Пассажиропоток аэропорта «Магас» республики имени Героя России Суламбека Осканова в 2023 году составил более 145 тыс. человек, выполнено 495 рейсов, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

Собеседник издания отметил, что авиарейсы выполнялись в основном в Москву. Также летом из республики были была возможность вылететь в Петрозаводск. Осуществлялись рейсы по субсидируемым маршрутам в Самару и Санкт-Петербург.

В 2024 году планируется выполнение ежедневных регулярных рейсов в столицу страны и еженедельных в Самару, Тюмень, Сочи, Петрозаводск, Уфу, Екатеринбург, Нижневартовск и Санкт-Петербург.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с гибелью человека
В Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум по вокалу
Ингушские врачи следят за состоянием здоровья палестинских детей
Юнармейцы Ингушетии отправили новогодние посылки и открытки бойцам СВО
УПЧ в Ингушетии восстановил права участника СВО
В селе Нестеровское Ингушетии со школьниками провели мероприятие антиэкстремистского характера
В Ингушетии водитель грузовика свалил строительный мусор в водоохранной зоне
Ингушские школьники приняли участие в акции «Юнармеец — братьям нашим меньшим»
Студенты одного из колледжей Ингушетии посетили реабилитационный центр для наркозависимых «Иман»
НБ Ингушетии приглашает на мастер-класс по фотографии
В Ингушетии провели очередной профтур для студентов на одно из предприятий республики

Главное

Яндекс.Метрика

 