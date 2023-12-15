Пассажиропоток аэропорта «Магас» Ингушетии в 2023 году составил более 145 тыс. человек

Собеседник издания отметил, что авиарейсы выполнялись в основном в Москву. Также летом из республики были была возможность вылететь в Петрозаводск. Осуществлялись рейсы по субсидируемым маршрутам в Самару и Санкт-Петербург.

В 2024 году планируется выполнение ежедневных регулярных рейсов в столицу страны и еженедельных в Самару, Тюмень, Сочи, Петрозаводск, Уфу, Екатеринбург, Нижневартовск и Санкт-Петербург.