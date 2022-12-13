Педагог из Ингушетии стала лауреатом всероссийского конкурса «Лига лидеров 2022»

Основная задача мероприятия – обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования. В рамках конференции прошли дискуссионные площадки, круглые столы, семинары, консультации, мастер-классы, сообщили в пресс-службе городской администрации. Малгобекская школа представила материалы для участия в конкурсе и по итогам отборочного тура получила приглашение в Северную столицу. На конференции «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Алероева стала победителем в номинации «Учитель-наставник». Директор учебного заведения Зинаида Хаутиева и ее заместитель были отмечены грамотами, дипломами и медалями всероссийского конкурса.