Конкурс

Педагог из Ингушетии стала лауреатом всероссийского конкурса «Лига лидеров 2022»

0

Педагог из двадцатой школы города Малгобека Ингушетии Роза Алероева стала лауреатом VI Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века: Лига лидеров 2022», проходившего в Санкт-Петербурге в конце ноября.

Основная задача мероприятия – обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования. В рамках конференции прошли дискуссионные площадки, круглые столы, семинары, консультации, мастер-классы, сообщили в пресс-службе городской администрации. Малгобекская школа представила материалы для участия в конкурсе и по итогам отборочного тура получила приглашение в Северную столицу. На конференции «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Алероева стала победителем в номинации «Учитель-наставник». Директор учебного заведения Зинаида Хаутиева и ее заместитель были отмечены грамотами, дипломами и медалями всероссийского конкурса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представитель Ингушетии принял участие в патриотическом форуме в Санкт-Петербурге
Мэрия города Малгобека Ингушетии переедет в собственное здание в 2023 году
Благодарностью Президента России поощрен руководитель ЦУР Ингушетии
В селе Инарки Ингушетии школьникам рассказали о героях Отечества
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву
Полицейские Ингушетии изъяли марихуану и нашли «закладку» с героином
345 тыс. рублей перевела дистанционному мошеннику жительница Ингушетии
Школьникам Малгобекского района Ингушетии рассказали о символах России
В ИРКБ бесплатно проводит диагностику и консультации пациентов с онкозаболеваниями
Ранее получивший условный срок житель Ингушетии осужден на 4 года и 10 месяцев
Парламентарии Ингушетии поддержали проекты законов по подростковой токсикомании

Главное

Яндекс.Метрика

 