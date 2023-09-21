Конкурс

Педагог из Ингушетии вышла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»

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Учитель ингушского языка и литературы школы номер 12 сельского поселения Инарки Малгобекского района Зинаида Ахметовна Барахоева участвует в финальных испытаниях конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы-2023», проходящего в КЧР.

Голосование за «Лучший урок» будет проходить до 22 сентября. Поддержать педагога можно, перейдя по ссылке (https://vk. com/app7198399_-213970634) https://vk. com/app7198399_-213970634.

Как сообщили в Минобрнауки республики, Зинаида Барахоева посвятила педагогической деятельности без малого 40 лет. В 1984 году она закончила обучение в Грозненском педагогическом училище. Педагог из Инарки является почетным работником общего образования России (2012), почетным наставником и получателем президентского гранта за достижения в педагогической деятельности (2022). Ее девиз: «Всю жизнь учись, всю жизнь расти, чтоб детям истину нести».

Зинаида Барахоева считает, что только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь к детям, бережное отношение к их чувствам позволит учителю стать настоящим педагогом.

 

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