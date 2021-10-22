Педагог колледжа из Ингушетии победила в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Мастер производственного обучения колледжа сервиса и быта г. Назрани Зарема Чумакова стала лучшей в компетенции «Портной» среди специалистов в отборочном этапе VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Зарема в профессии двадцать девять лет.

«Приятно знать, что наши педагоги не только обучают студентов ремеслу, но и совершенствуются сами в выбранной ими профессии. Искренне поздравляю с победой и желаю достойно представить республику в национальном чемпионате „Абилимпикс“!» — цитирует министра образования и науки республики Эсет Бокову её пресс-служба.

Напомним, отборочный этап прошел по 74 главным компетенциям, самой популярной из них стала компетенция «Обработка текста». Всего в отборочном этапе участвовали 2198 человек по категориям «Школьники», «Студенты», «Специалисты».