Фестиваль

Педагоги и школьники Ингушетии приняли участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена»

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В рамках празднования Международного дня защиты детей педагоги и учащиеся школ Ингушетии приняли участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена», который прошел с 30 мая по 1 июня 2021 года в Москве на территории набережной Парка Горького, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«В состав делегации от региона вошли замдиректора школы № 2 с. п. Барсуки Марета Хашиева, учитель химии школы № 28 с. п. Южное Джабраил Точиев, ученик 9 класса школы № 3 г. Карабулак Накир Зангиев, ученик 7 класса школы № 2 с. п. Барсуки Адам Зязиков, ученик 8 класса школы № 28 с. п. Южное Абдула Горбаков, ученик 9 класса школы № 2 г. Малгобека Рамазан Энгиноев и ученица 5 класса школы № 2 с. п. Барсуки Хади Зязикова», — говорится в сообщении.

Всего же к конкурсу присоединились более 2,3 миллиона школьников и студентов колледжей. В этом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» делегаты из всех регионов страны вместе с педагогами-наставниками при участии ведущих российских компаний обсудили идеи по развитию самого масштабного проекта для детей и подростков.

Организаторами Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование»  и проходит при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи.

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