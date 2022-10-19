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Педагоги Ингушетии поддерживают проект «Книга автобиографий учителей ФКР»

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Педагоги Ингушетии поддерживают проект Форума классных руководителей «Книга автобиографий учителей ФКР».

Участница всероссийского конкурса «Учитель года России-2022», преподаватель истории и обществознания первой школы сельского поселения Кантышево Назрановского района Зухра Гадиева считает, что реализация проекта позволит популяризовать и увеличить интерес к профессии учителя.

«В моем случае решающую роль в выборе профессии сыграли именно мои школьные наставники, которые обогатили мой внутренний мир и определили важность этой профессии. Именно поэтому считаю, что делиться своим опытом с другими коллегами, а особенно с начинающими, важно и нужно. Уверена, что среди ингушских учителей есть те, у кого найдется, чем поделиться с будущими поколениями и коллегами», — сказала Гадиева.

Отметим, что в рамках проекта будет издана книга про педагогов в формате небольших автобиографий и разделена на блоки «Учителя разных десятилетий» с 70-х годов до современности. Инициатива принадлежит полуфиналистке телешоу «Классная тема» Елене Востриковой.

По задумке автора, участники проекта должны поделиться своей историей, почему они выбрали именно профессию преподавателя. А вместе с автобиографией дать еще и советы коллегам и будущим поколениям.

Выпустить книгу планируют в 2023 году. Все материалы можно выслать на почту evostrikova69@mail.ru до 31 декабря 2022 года.

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