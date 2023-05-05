Образование

Педагоги Ингушетии принимают участие в акции «Учить. Вдохновлять. Развивать»

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Людмила Манкиева

Педагоги Ингушетии принимают участие во Всероссийской акции «Учить. Вдохновлять. Развивать». В частности, учитель физики четвертой школы города Назрани Людмила Манкиева поведала о роли наставника в ее судьбе.

«Я заканчивала первую школу города Назрани и у меня были великолепные учителя: по физике — Дина Тутаева, по математике — Антонина Баранова, по истории — Фатима Багаудиновна. Именно они настаивали на моем поступлении в педагогический вуз. Я закончила Грозненский университет и вернулась домой к своим учителям, которые меня поддержали в принятии этого нелегкого решения», — отметила педагог в интервью пресс-службе Минобразования республики.

В дальнейшем, Людмила Магомедовна и сама стала наставником для молодых учителей, проводя для них мастер-классы.

Присоединилась к акции и молодая учительница русского языка и литературы школы номер 12 сельского поселения Инарки Диана Хамчиева.

«Будучи молодым специалистом после окончания филологического факультета я устроилась в эту школу на работу. С первых дней моей работы моим наставником стал замечательный учитель Айшат Алиевна. Ей подходят все характеристики наставника: она опытный работник и специалист своего дела. Посещая ее уроки, я черпаю много нового и интересного для себя. Уроки Айшат Алиевны, как музыка. Они заставляют смотреть на мир другими глазами. Благодаря своему наставнику, я гордо могу сказать, что выбрала правильную профессию», — поделилась Хамчиева.

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