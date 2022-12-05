Конкурс

Педагоги из Ингушетии победили на межрегиональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя»

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Преподаватель информатики и ИКТ четвертой школы сельского поселения Нестеровское Мадина Тибоева и учитель начальных классов школы села Южное Милана Патиева стали победителями межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Отмечается, что I тур регионального этапа XVII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики стартовал 10 января 2022 года. В конкурсе приняли участие 13 учителей общеобразовательных организаций республики, 5 из которых стали победителями регионального этапа конкурса.

Напомним, ежегодный всероссийский конкурс проводится министерством просвещения России и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе. В нем участвуют педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

«В своих работах участники конкурса делятся накопленным опытом педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры и отечественной истории», — отметили в Минобрнауки Ингушетии.

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