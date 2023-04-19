Педагоги из Ингушетии участвовали в Форуме классных руководителей

0
Фото: Минобрнауки РИ

В Центре знаний «Машук» г. Пятигорска с 16 по 18 апреля проходила выездная сессия Форума классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования СКФО.

Очно и онлайн в сессии были задействованы педагоги из разных регионов округа. Нашу республику представляли 20 учителей.

В рамках марафона лучших практик классного руководства педагоги поделились профессиональным опытом по таким темам, как «Эффективные практики классного руководителя», «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в школе», «Вопросы трудового воспитания и профессионального самоопределения в деятельности классного руководителя».

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников для бойцов
В горах Ингушетии прошли съемки короткометражной историй ко Дню Победы
Глава Ингушетии к Ураза-Байраму оплатил долги жителей Сунжи за продукты в нескольких магазинах
Новая школа появится в отдаленном ингушском селе Берд-Юрт
Последнюю из цикла ярмарок к празднику разговения провели в Ингушетии
В Ингушетии более тысячи детей-инвалидов получили подарки от фонда «Сафмар» к празднику Ид аль-Фитр
В Ингушетии повысят надежность электроснабжения 19 тыс. жителей региона
Представители национально-культурных обществ Ингушетии были приглашены на коллективный ифтар
Ингушетия готова к проведению «Диктанта Победы»
Волонтерский штаб по организации рейтингового голосования в Ингушетии повышает свою активность
Вице-премьер Ингушетии обозначила необходимость современного воспитания детей в школах

Главное

Яндекс.Метрика

 