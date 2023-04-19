Педагоги из Ингушетии участвовали в Форуме классных руководителей

Очно и онлайн в сессии были задействованы педагоги из разных регионов округа. Нашу республику представляли 20 учителей.

В рамках марафона лучших практик классного руководства педагоги поделились профессиональным опытом по таким темам, как «Эффективные практики классного руководителя», «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в школе», «Вопросы трудового воспитания и профессионального самоопределения в деятельности классного руководителя».