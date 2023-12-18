Образование

Педагоги из Ингушетии в Москве приняли участие в семинаре «Комфортная школа»

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Учителя республики участвовали в семинаре-совещании на тему «Комфортная школа», который проходил в рамках Года педагога и наставника, сообщили газете «Ингушетия в пресс-службе регионального Минобрнауки.

В состав ингушской делегации вошли: Лейла Видзижева — замдиректора по ИКТ первой школы сельского поселения Барсуки имени Идриса Зязикова, а также педагог-организатор школы номер один города Магас Алима Костоева. Мероприятие проходило в Москве.

«В ходе семинара участники посетили гимназию № 16 «Интерес» в Люберцах и гимназию номер одиннадцать в Балашихе для ознакомления с процессом практической реализации идеи создания комфортной образовательной среды», — рассказал собеседник.

По его словам, заключительный день мероприятия был посвящен панельным дискуссиям при участии экспертов Академии Минпросвещения России, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и управленцев образовательных организаций.

О реализации проекта в своей школе отчиталась в рамках данных дискуссий и Лейла Видзижева.

«В первой школе села Барсуки изменения коснулись библиотечной зоны. Помещение теперь разделено на зоны, создан просторный читальный зал, закуплен компьютер и обновлены информационные стенды», — подчеркнула она

Отмечается, что в текущем году в проект «Комфортная» школа», главной целью которого является создание современных и комфортных образовательных пространств, включено 11 учебных заведений региона.

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