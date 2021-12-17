Пенсии, зарплату и пособия за декабрь и январь жителям Ингушетии выплатят до Нового года

Депутат подчеркнула, что до Нового года власти стараются выдать детские новогодние подарки, а также помочь многодетным семьям и ветеранам. По ее словам, семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников.

«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», — напомнила она.

Ранее комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Причиной этого в пояснительной записке назвали инфляцию, которая негативно влияет на доход пенсионеров, а также желание россиян потратить в канун Нового года большое количество средств на подарки и организацию праздника.