Пенсии, зарплату и пособия за декабрь и январь жителям Ингушетии выплатят до Нового года
По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, жители России получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом. Кроме того, будут выплачены пенсии за январь 2022 года. Об этом сообщает издание URA. RU.
Депутат подчеркнула, что до Нового года власти стараются выдать детские новогодние подарки, а также помочь многодетным семьям и ветеранам. По ее словам, семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников.
«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», — напомнила она.
Ранее комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Причиной этого в пояснительной записке назвали инфляцию, которая негативно влияет на доход пенсионеров, а также желание россиян потратить в канун Нового года большое количество средств на подарки и организацию праздника.