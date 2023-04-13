ДТП

Пенсионер в Ингушетии предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей

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65-летний житель Ингушетии обвиняется в нарушении ПДД и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре прошлого года в городе Назрани на автодороге ФАД «Кавказ» мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21074», выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «ВАЗ-21099».

В результате автоаварии, пассажирке автомашины обвиняемого были причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

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