Пенсионер в Ингушетии предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей

Отмечается, что в ноябре прошлого года в городе Назрани на автодороге ФАД «Кавказ» мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21074», выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «ВАЗ-21099».

В результате автоаварии, пассажирке автомашины обвиняемого были причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.